勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所24日發布勤業眾信《2021全球高科技、媒體及電信產業趨勢預測》指出，部分國家再度啟動封城，台灣企業要掌握遠距醫療、雲端服務、企業與教育的數位實境與智慧邊緣運算趨勢，把握遠距商機。

勤業眾信高科技、媒體及電信產業負責人陳明煇表示，新冠肺炎徹底顛覆人們的生活與工作模式，在疫情「零接觸和遠距」的兩大訴求下，也可被視為是驅動產業進步的催化劑。他預期，無論是5G技術、雲端運算或是虛擬實境，各種企業服務與消費性電子科技將繼續為全球產業生態注入新的生機。

展望2021年遠距醫療、雲端服務、企業與教育的數位實境與智慧邊緣運算趨勢，企業需意識科技、市場與競爭對手正在以超越以往的速度進化，創新轉型與營運韌性將會是未來共同定義企業成功的關鍵。

勤業眾信報告指出，多數的病患與醫生更傾向以視訊等虛擬方式進行約診，預期全球視訊看診的比例將由2019年的1％，成長至2021年的5％。

若按照經濟合作暨發展組織（OECD）的36個會員國2019年的總看診次數為例，一年內就會有85億次的看診紀錄、總價值高達約5千億美元，若以預測值5％換算，則相當於創下超過4億次的視訊看診，價值約250億美元，成長規模不容小覷。

勤業眾信預計，純遠端醫療虛擬看診技術市場將在2021年達到80億美元，且2021年將售出超過330億美元的醫療級家庭保健技術。

而遠距工作盛行下，為有效控制企業成本、增加營運的靈活性和推動數位創新，企業紛紛將運算需求轉移至雲端，勤業眾信預測，雲端產業的營收年成長率將於2021至2025年間將維持在30％以上。

值得注意的是，儘管雲端服務市場整體快速成長，但雲端服務涵蓋諸多產業，其中已有部分產業受到疫情影響，大幅削減相關支出，可見市場發展並不均衡。但在產業轉型的需求下，為改善消費者使用習慣與連結消費者關係，雲端技術仍有機會成為所有產業共同的主要解決方案。

在企業與教育界中，虛擬實境頭戴式裝置的市場正加速成長。勤業眾信預期，在企業與教育機構的帶領下，2021年企業與教育用的擴增（AR）、虛擬（VR）與混合（MR）實境（以上合稱「數位實境」）頭戴式裝置普及率將較2019年成長超過100％。

另外，智慧邊緣運算如結合無線通訊科技、微型處理器與人工智慧（AI），將開啟工業4.0新契機。勤業眾信預測，2021年全球智慧邊緣運算市場規模將達120億美元，而複合年均成長率則維持在35％左右。預計到2023年，有七成的企業將採用智慧邊緣計算執行資料處理。

(工商 )