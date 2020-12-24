賴琳恩和陳乃榮結婚3年，感情依舊如熱戀般甜蜜，身材火辣的她，即使已成人妻，仍是性感女神代表，近日，小倆口迎來相戀10週年，他們也特地到海邊拍紀念照，穿著深V透視貼身禮服的賴琳恩，濕身緊貼陳乃榮，身材曲線全看光，讓粉絲都直呼「畫面太美了」。
賴琳恩和陳乃榮相戀10年，24日聖誕夜小倆口曬出紀念合照，只見她穿上深V透視貼身禮服，側面和背後都開洞，轉身渾圓側乳和美背全都露，她更濕身和陳乃榮緊貼，在海中激吻又跨坐他身上，畫面唯美浪漫，讓粉絲看了都臉紅心跳，直呼「真的會美哭」、「太美了，好像童話」、「我看到愛情的模樣」。
其實，賴琳恩和陳乃榮是演藝圈著名高顏值夫妻，兩人愛情長跑7年、結婚3年，依舊維持如熱戀中般的幸福甜蜜，而她們維繫感情的方法，除了2人擁有共同興趣外，每天會坐下來聊天30分鐘，賴琳恩更透露要適度維持「神秘感」，她會為彼此生活製造情趣，舉凡女僕誘惑、角色扮演等，難怪兩人相戀10年，仍像剛交往的情侶一樣。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。