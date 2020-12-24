賴琳恩和陳乃榮結婚3年，感情依舊如熱戀般甜蜜，身材火辣的她，即使已成人妻，仍是性感女神代表，近日，小倆口迎來相戀10週年，他們也特地到海邊拍紀念照，穿著深V透視貼身禮服的賴琳恩，濕身緊貼陳乃榮，身材曲線全看光，讓粉絲都直呼「畫面太美了」。

賴琳恩和陳乃榮拍相戀10周年紀念合照。(圖／翻攝自臉書)

賴琳恩跨坐陳乃榮身上，讓人看了臉紅心跳。(圖／翻攝自臉書)

賴琳恩和陳乃榮相戀10年，24日聖誕夜小倆口曬出紀念合照，只見她穿上深V透視貼身禮服，側面和背後都開洞，轉身渾圓側乳和美背全都露，她更濕身和陳乃榮緊貼，在海中激吻又跨坐他身上，畫面唯美浪漫，讓粉絲看了都臉紅心跳，直呼「真的會美哭」、「太美了，好像童話」、「我看到愛情的模樣」。

其實，賴琳恩和陳乃榮是演藝圈著名高顏值夫妻，兩人愛情長跑7年、結婚3年，依舊維持如熱戀中般的幸福甜蜜，而她們維繫感情的方法，除了2人擁有共同興趣外，每天會坐下來聊天30分鐘，賴琳恩更透露要適度維持「神秘感」，她會為彼此生活製造情趣，舉凡女僕誘惑、角色扮演等，難怪兩人相戀10年，仍像剛交往的情侶一樣。

(中時新聞網)