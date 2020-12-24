根據《財訊》雙週刊報導外界傳出，聯發科將打入超微（AMD）供應鏈，獨家供應串行器及解串器給超微，消息一出引發市場熱議。

業界分析，串行器和解串器是高速傳輸中的關鍵零組件，主要用在光纖的兩端，對資料中心的重要性，就有如雙絞線電纜對網路一樣；由於超微的競爭對手英特爾在資料中心的市占率極高，但超微在資料中心的市占率正節節高升，找上聯發科聯手打造資料中心使用的產品，其實十分合理。

《財訊》團隊採訪時，問到「請問聯發科有跟AMD合作嗎？」面對這個問題，聯發科財務長顧大為沉默3秒，但公關隨即打斷，表示不能評論任何潛在客戶。

顧大為接受《財訊》採訪時表示，聯發科目前正努力開發ASIC晶片，作為大量資料交換使用；而外資報告也多次點出，聯發科最早使用台積電最先進製程的產品之一，就是資料中心用的ASIC晶片。今年，聯發科不只5G晶片表現亮眼，ASIC等新事業部門也顯著成長。

看來聯發科目前的大生意，除了5G，資料中心和高速運算將是帶動成長的關鍵，只等適合的時機，公布他們在高速運算上的布局。

(中時新聞網)