針對英國出現更具傳染力的變種新冠病毒，大陸外交部今（24）日宣布，將暫停中國與英國之間的直航班機。

路透社報導，英國出現變種新冠病毒，大陸外交部發言人汪文斌今日在例行記者會上宣布，在經過多方考慮後，「中國決定參考多國作法，暫停中英間的往返航班。」

根據香港電台報導，汪文斌在記者會上表示，中國決定暫停中英往來航班，主要是考慮到「變異病毒的特殊性及可能產生的影響」，為了保障民眾和外國人員的健康往來，加上多個國家已經宣布對英國採取關閉邊境、停飛往返航班、禁止英國航班入境等措施，因此跟進封鎖。

路透社指出，目前中國與英國之間每周有8個定期航班，執飛的航空公司包含中國國際航空、中國東方航空、中國南方航空、英國航空。

英國近期發現變種新冠病毒株，據信最初於9月就已經出現，後流行於英國倫敦及英格蘭東南部，目前英國全境都已經出現病例，病毒甚至輸出海外，包括鄰國丹麥、荷蘭、義大利，甚至亞洲的香港、新加坡，南半球的澳洲都已經出現病例，以色列昨（23）日暴增4例，當中一例感染來源不明，當局擔憂病毒恐已在境內流竄。

多個歐洲國家已經暫停與英國的往來航班，台灣與英國的航班則減半。

(中時新聞網)