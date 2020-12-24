旭富股價連4天跌停。（翻攝陳相州臉書）

原料藥大廠旭富桃園蘆竹廠20日因藥劑流出爆炸起火，除了自家廠房燒毀還波及5家公司，初估財損高達18億元。旭富生產線付之一炬，明年首季6億元訂單也泡湯，拖累股價連4根跌停，今（24日）收在81.9元；想抄底的人蠢蠢欲動，但有分析師在臉書貼了一張走勢圖，還有一把銳利刀子往下掉，示警投資人的意味不言而喻。

旭富廠房付之一炬，損失初估約8億元，儘管廠房損失可轉嫁給保險公司，但波及附近工廠也須賠償，由於產線幾乎燒光，廠房的復原和重建，最快也要花半年時間，加上明年第1季至少有6億元訂單受到影響，拖累旭富股價連4天打入跌停。有些投資人關心，是不是可以逢低抄底？或是國內其他原料藥業者可能轉單受惠？

工商時報報導，旭富專攻中間體和原料藥，目前在國內並沒有上下游供應鏈關係，對台廠影響有限，而國內原料藥廠也吃不到轉單效益。該公司在國內銷售約僅3％左右，不會對藥品供應有影響，但主力產品用於治療癲癇及管制藥物（包括過動兒之類）都是國外客戶用藥，預計印度原料藥廠可望得利。

旭富從12月初131.5元波段高點至今殺到81.9元，短短兩個多星期，股價已狂瀉近4成，今天成交量僅880張，收盤仍有超過1.3萬張賣單高掛。分析師陳相州提醒，若身邊有朋友想要抄底這檔股票，請把這張圖（見上圖）傳給他，有悟性、有慧根的人，都會依稀看見，彷彿有一把刀在那兒。他再次強調，「賺錢的機會天天有，沒必要賭這麼一次反彈。」

(中時新聞網)