KPMG安侯建業聯合會計師事務所24日舉辦「新時代財報自編的數位解法」研討會，幫企業落實財報自編，從合併財務報表編制的自動化、財務報告自編軟體工具的善用，甚至是進一步運用機器人流程自動化（RPA）。 為強化公司治理及維持會計師獨立性，配合「公司治理3.0-永續發展藍圖」提升上市櫃公司財務報告資訊揭露時效目標，金管會自2019年第四季起透過宣導重申公司財務報告編制（包括四大財務報表）為公司管理階層責任，並配合財務報告實質審閱（將分五年審查所有上市櫃公司），要求上市櫃公司務必落實財務報告自行編制能力。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所執業會計師吳仲舜指出，公司自編財務報告時面臨許多挑戰，其中最關鍵成功因素分為流程面、系統面及組織等三大構面。

流程面主要著重於企業內部編製流程、系統面則是聚焦於應用界面端能否有效輔助企業，而組織面是會計專業人員適足性。在系統面，公司應了解編製合併財報工具的數位轉型思考，像是透過「合併報表利器Hyperion」、「財報編製專用軟體CaseWare」與「資料追蹤平台CONVERGE」等各項軟體工具來有效率地解決公司財務報告。

KPMG安侯企業管理股份有限公司副總經理李威陞也提醒，落實財務報告自編的能力不應止於合規的基本要求，更應著眼集團績效管理的強化，如何從不同視角的管理維度，查覺經濟實質，而理解集團的營運狀況，避免財、管報個別產製的無效率，更是自編能力提升後所能帶來的積極價值。

KPMG安侯資訊管理顧問股份有限公司總經理陳秋正則表示，隨著資訊科技的成熟與普及，數位轉型所能運用的工具與引發的議題也日新月異，現階段還有不少上市櫃公司尚無法100％自行完成編製財務報告之作業，惟企業若能擬定時程表，按部就班地落實專案管理，即可完成財報自編目標。

(工商 )