超離奇！中市七期男子陳屍趴水溝 疑吸膠後鑽進致命

台中市七期豪宅區24日上午發現一名男子塞在人行道的水溝，研判死亡時間已三周，身體呈現腐化，警方調呾死者為四十五歲無業的蘇姓男子，身上查出一張購買強力膠的發票，疑生前吸食強力膠後鑽進水溝後，無力起身致死，詳細死因仍待檢方相驗釐清案情。

台中市七期朝富路24日上午11點多，驚現一處人行道排水溝有一具45歲男性屍體，被有線電視纜線工人發現，屍體已腐爛發生惡臭，警方到場正進一步調查死因。

台中市警察局第六分局偵查隊長高嘉陽表示，早上十一點左右，第四台的人員在整理水溝下面的電纜線時，發現疑似有一具屍體。（盧金足攝）

台中市七期豪宅區24日上午發現一名男子塞在人行道的水溝，研判已死亡三周時間。（盧金足攝）

台中市警察局第六分局偵查隊長高嘉陽表示，早上十一點左右，第四台的人員在整理水溝下面的電纜線時，發現疑似有一具屍體。（盧金足攝）

警方調查，死者為45歲蘇姓通緝犯，身上皮夾有他的證件和購買強力膠的一張發票，死者為北部人，為何會在台中的排水溝中，是否有他殺警方還要進一步調查。

台中市警察局第六分局偵查隊長高嘉陽表示，今天早上十一點左右，第四台的人員在整理水溝下面的電纜線時，發現疑似有一具屍體，馬上向警方報案，警方到場確認是一具男性屍體，死者身上還有證件，警方查出死者為四十五歲蘇姓男子，從死者腐化情況研判，大約已死亡三周，調查死者有毒品前科，目前為竊盜通緝中。

警方表示，蘇姓死者為台北人，在台中租屋，房東說，死者今年中開始租屋，契約打一年，從十一月開始沒繳房租，正要把他的物品打包，沒想到接到不幸消息。

調查死者身上證件與家人指認吻合，還要等地檢署檢察官與法醫相驗之後，聯繫死者家屬後，死者家人指認身型和特徽吻合，另外查證房東證實為蘇姓男子。

死者沒有正常職業，在金錢上面有短缺的現象，平時遊手好閒，家人在死者生前也與其保持一定距離，還曾向他在工地工作的姐姐要零鐵變賣換錢。

高嘉陽說，警方馬上成立專案小組，訪查發現死者身上，十月中在台中市轄區有去買強力膠的消費紀錄，而且都是同樣的強力膠，且到固定的商店，有長期購買習慣，也經販賣店老闆證實。

警方調查，死者大概在一年前就有吸食強力膠的習性，屍體相驗部份，警方依照程序相驗，屍體目前體在水溝裡有一段時間有腐爛現象，身服和外觀大致可以辨認，尚未發現說身體有任何外力傷害，也沒有遭利器割傷等等的情形。

由於吸膠之後有幻聽、幻覺產生的偏差行為，警方調查釐清整個案子，警方會依規定來辦理相驗，第四台人員發現時，死者身體呈現趴下情況，身高約一百六十公分，是否在吸食強力膠後，打開水溝蓋，鑽進水溝的狀態，或要進入水溝要偷竊電纜線，有待深入調查。

死者身體上半身，約腰部是剛好位在打開水溝蓋的地方，後半段就是臉朝下，上半身有從水溝裡趴的動作初步看起來，發現的時候水溝蓋是密合的，剛好第四台人員修理線路才被發現。

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(中時 )