台中市葫蘆墩文化中心演奏廳啟動開館近40年最大修繕工程，24日舉辦重新開館慶祝儀式。（王文吉攝）

台中市葫蘆墩文化中心演奏廳重新開館，與會貴賓打開禮物盒，象徵獻給市民耶誕禮物。（王文吉攝）

台中市葫蘆墩文化中心演奏廳開館近40年，修繕工程日前完工，24日舉辦重新開館慶祝儀式，威勁龍獅武術戰鼓團以醒獅鼓舞，展現迎神饗宴的恢弘氣勢喜迎貴賓入館。文化部主任祕書陳登欽、台中市文化局副局長曾能汀，市議員陳本添、陳清龍、王朝坤等到場慶賀。

12月24日適逢耶誕節前夕，演奏廳打造佳節氛圍，與會貴賓打開禮物盒，升起炫麗燈光彩球，象徵重啟演奏廳，給市民耶誕禮物。開館儀式並邀請瓊瑢舞蹈團帶來舞動葫蘆墩圳開發傳奇舞劇中精華片段，以現代舞詮釋300年前渡海情境及歡喜大婚劇碼，呼應歡喜開館。

陳登欽致詞表示，文化部挹注10億元前瞻建設經費，更新大台中各藝文場館，葫蘆墩文化中心為山線重要藝文場館，於表演效果及舞臺技術展現的修繕成果，將來帶給豐原及週邊地區民眾更優質藝文饗宴。

曾能汀說，演奏廳投入近2千萬元經費改造，採用數位化電動吊具，滿足各種類型的演出需求，大幅提升便利性及安全性。更新820席位及無障礙輪椅席，走道設明確的指引標示，提供大台中演藝團隊及藝文愛好者高規格的服務。

(中時 )