高雄市議會「特色公園小組」24日上午考察高雄機廠，高雄市副市長林欽榮、台鐵局副局長朱來順等人出席。台鐵高雄機廠已啟動辦理工業區變更，重新賦予新定位與機能。

高雄市都發局說明，台鐵高雄機廠面積約32公頃，位在鳳山、苓雅、前鎮等3區的交界，曾是都市的邊緣地區，在1975年興建，為高屏地區各型火車維修及配件材料的重要基地，隨著時光變遷並配合鐵路地下化，機廠將遷移至屏東潮州，火車鐵軌也轉為輕軌路廊。

林欽榮和高雄市議員林智鴻等人勘查後進行座談，交流過程熱絡，包括特色公園與共融遊具、既有樹群、鐵道紋理保留、道路連通、里民空間需求。林智鴻提出，國內外案例希望打造鐵道特色公園，並結合鳳山工業區成為5G及工業設計的辦公園區。

林欽榮說，台鐵高雄機廠已啟動辦理工業區變更，重新賦予新定位與機能，都市計畫變更回饋市府部分，如挑高的貨車工場，短期可以作為設計產業孵化基地，引入各種產業製程，以及設計等產學共創產業。

此可接合及促進鳳山工業區的產業茁壯成長，與衛武營的表演藝術產業雙輝映，中長期則可透過公辦都市更新帶動本區及周邊住宅與商業區發展，並融入低碳及生態概念。

另外，林欽榮也表示，應優先打通高雄機廠和衛武營間的交通串聯，促進高雄機廠－鳳山工業區－衛武營間緊密發展。

(中時 )