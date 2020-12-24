年關將屆，出口商拋匯量增，今天台北外匯經紀公司新台幣匯價盤中再觸及28.111元，強升4.44角，再創23年新高價。今收盤價挑戰連9貶！

匯銀指出，央行4Q理監事會宣布維持利率不變，並上調今明兩年GDP預估，預計在經濟表現甚佳下，外資將持續匯入，惟近期已有本土疫情案例，若擴大恐不利台幣續揚，後市須關注本土疫情狀況。

因年底出口商拋匯及疲弱美元，使台幣兌美元12月以來屢創下23年新高。目前美元指數在90.2元附近整理。

央行總裁楊金龍日前理監事會指出，美國將台灣列入匯率操縱觀察名單，匯率報告強調不要透過匯率取得不當的競爭力，但央行擔心市場失序、供需失衡導致恐慌，穩定匯率職責較美國匯率報告更為重要。

上周新台幣匯價終止周線連6紅，周貶0.17%，上周五收盤價28.489元；新台幣匯價至昨(23）日止，已經出現連8貶，今天挑戰連9貶，明天收盤匯價也是周線能否連2黑的關鍵。

(時報資訊)