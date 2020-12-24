晶電（2448）董事長李秉傑表示，今年可以說是Mini LED元年，出貨上看百萬台，呈現十倍成長，明年預計總市場達千萬台規模，將占明年富采投控營收上看三成。

Micro LED設計公司錼創科技今日與工研院舉行簽約合作記者會，除了錼創與工研院外，晶電董事長李秉傑、友達總經理柯富仁均出席與會。晶電董事長李秉傑看好新一世代的照明持續發展，2021年也將進入Micro LED元年，期望與業界共創兆元產業。

晶電董事長李秉傑表示，TFT面板近期擺脫了慘業，業界目前全力朝向新一世代的照明，今年可以說是Mini LED元年，2021年又將進入Micro LED元年，Micro LED看來不會取代Mini LED，各自有其應用。

晶電董事長李秉傑表示，晶電今年的資本支出達60億元，將台灣廠80~90%之產能轉到Mini LED，因為疫情的關係，量產時程比原本預期的晚一點，但明年第二季仍可望有較明顯的業績貢獻；若以明年Mini LED背光總市場達千萬台規模估算，由於目前台灣投入的業者不多，富采投控占絕大多數市場，因此，預計明年Mini LED可占到富采投控總營收的三成。

LED廠晶電、隆達（3698）昨(23)日為最後交易日，晶電收漲1.4元至41.4元。晶電和隆達成立新控股公司，股份將轉換為富采投控（3714），並聯手搶食Micro LED及Mini LED之訂單；兩家上市公司股票在12月24日起停止買賣，富采投控將在明年1月6日掛牌上市，掛牌價為82.8元，同日晶電和隆達終止上市。

(時報資訊)