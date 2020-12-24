MicroLED已是業界公認的新世代顯示技術，MicroLED科技大廠錼創科技(PlayNitride)於今(24)日與工研院締結為期四年的長期合作計畫，並推動產官學各界的合作，共同為台灣打造兆元MicroLED的新商機。

錼創科技執行長李允立表示，此次合作將結合錼創科技的先進技術與量產能力以及工研院的豐富資源，聯手開發MicroLED的產品應用。有鑒於虛擬實境(VR)、擴增實境(AR)和混合實境(MR)的未來趨勢，以及全球車市的復甦，MicroLED在AR、MR裝置與車載面板上的應用，將會是此次合作的重點。

MicroLED目前深受各界重視，世界知名的企業紛紛發表最新研發成果。錼創科技掌握上游微晶片製作以及巨量轉移技術的開發與製造能力，也致力於降低生產製造的成本，朝向實現量產的目標。業界看好，2021年將是MicroLED元年。

臺灣在LED、面板、半導體或驅動IC具有完整的產業鏈優勢，在發展MicroLED具有利基。工研院10年前即投入相關研究，在晶粒、檢測、轉移、修補、光學、材料、設備等各製程技術皆有累積，近年來也攜手錼創、聚積、欣興電子，成功將MicroLED晶粒直接轉移至PCB基板，創下全球首例，下一階段的目標將攜手更多臺灣廠商，搶先在次世代的顯示技術領域插旗，協助產業搶得領先地位。

錼創與工研院雙方未來合作，將透過錼創的MicroLED技術，搭配工研院在半導體製程以及巨量轉移技術上的領先能量，增進MicroLED在AR、MR及車載產品顯示畫質並促進量產時程，推升MicroLED技術於下一波的智慧應用浪潮中取得先機。

錼創科技於2017年起，領先全球展示了各種不同應用的MicroLED顯示器。從早期1~2吋的穿戴應用，到7.56吋透明顯示器和9.4吋高解析度柔性顯示器，以及PixeLED Matrix大型無縫拼接顯示器。錼創科技積極在MicroLED領域不停創新，全面投入MicroLED的開發。

(時報資訊)