物流配送速度已經成為電商競爭的勝出關鍵之一，讓網購生鮮商品漸漸融入民眾生活，如今，電商平台再將市場瞄準藥品宅配市場，希望搶攻逾3千億美元的商機。保德信投信指出，全球龍頭電商業者紛紛投入物流配送產業，加快配送速度，並切入藥品與生鮮商品市場，更重要的是，當藥品宅配趨勢逐漸成熟，代表網路高齡使用者的穿透率也同步提升，替電商市場再添生力軍。

根據亞馬遜調查顯示，高達82%民眾有意願以亞馬遜線上藥局作為主要處方藥來源，由於亞馬遜Prime會員能享免運費服務，預期該優惠將大幅提升主要用藥的年長族群加入會員的意願，進而大幅增加高齡會員穿透率，當這群中高齡消費者養成網路購藥習慣後，將能擴散使用其他網路購物等服務的意願。

保德信全球消費商機基金經理人楊博翔指出，根據統計，全球處方藥市場每年的金額總計高達8500億美元，其中，光是美國的處方藥市場即有3500億美元，占全球的4成之多，其醫療成本占民眾可支配所得高達14%，而美國民眾購買藥品的方式，現階段仍以親自至藥局購藥為大宗，比率超過8成，僅有16%民眾選擇以宅配方式購買藥品，不過隨著電商平台配送速度大幅改善之下，預期宅配領藥將成未來的新趨勢。

楊博翔說明，目前美國已有少數線上藥局提供諮詢與宅配藥品服務，看準這項趨勢，電商龍頭亞馬遜開始積極投入其市場，透過自家物流體系提供兩日快速配送服務，並以透明且低廉的藥價，搭配科技提升用藥安全性，以及全時藥師諮詢，打造有別於傳統藥局與既有線上藥局的競爭優勢與市場區別性。

有鑑於電商市場成長趨勢鮮明，楊博翔建議，這些新的消費趨勢進入門檻高，而先進者憑著市場規模更具優勢，投資人若有意參與未來全球的新興消費商機，建議以美國龍頭企業搭配具價值性的成長股為布局優選。

(時報資訊)