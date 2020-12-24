財政部24日公布國債鐘，至今年的11月底平均每人國債負擔的23.3萬元，較去年底增加5000元；但是到了12月18日止，每人國債負擔增加到23.5萬元，增加了7000元。財政部解析，平均每人負債是屬於動態的，過去曾經更高。

財政部表示，中央政府債務舉借是用於籌資資金支應國家重大建設，以加速推行經濟及社會發展計畫，2019年舉借427億元，債務還本885億元，併計後債務減少458億元，所以去年底1年以上非自償性債務餘額降為5兆3286億元，占前3年國內生產毛額（GDP）平均29.7％。續呈逐年下降且自2009年之後首度低於30％，距離法定上限10.9個百分點。

今年到11月底最新國債鐘統計，1年以上非自償債務餘額為5兆3808億元，加計未滿1年債務為1100億元，至11月底平均每人國債負擔23.3萬元，較2019年底增加5000元。

以各地方政府來看，1年以上的非自償性債務餘額為7474億元，加計未滿1年債務1421億元，債務未償餘額8895億元。六都與各縣市來看，除了金門縣、連江縣是零負債之外，高雄市的債務未償餘額2490億元最多，占GDP比重1.32％，人均負債9萬元，也是各地方政府當中最高，屬於中度管理。其他縣市則是苗栗與宜蘭是超強度管理，占歲出比重分別為64.17％與43.16％。

分級標準是依照地方政府1年以上的債務未償餘額比率來區分，全國各縣市目前分為輕度、中度、強度及超強度四個等級。債務已超出債限，就會被列為超強度管理名單之中，須主動提出償債計畫，中央會每月監管還債情形。

(中時 )