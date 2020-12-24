桃園八德線就醫專車分為北區路線及南區路線，首站發車時間皆為每週ㄧ~六早上07:30、每週ㄧ~五下午13:30，週六下午、週日及國定假日不發車。(恩主公醫院提供)

三峽恩主公醫院服務再升級！為解決桃園八德區民眾就醫交通接駁問題，讓民眾就醫看診更便利，恩主公醫院將於110年1月2日開辦桃園八德線免費就醫專車，增加交通便利性，提供民眾更多的就醫選擇。

恩主公醫院位於新北市三峽區，屬於醫療分級制度中的第二級「區域醫院」，雖非大型醫學中心，但以致力提供醫學中心等級醫療資源及服務為目標，並從社區角度出發提供「以病人為中心」的全人照護服務，努力擴充醫療設備及醫師陣容，為擴大服務層面包含原有的醫院接駁車路線(台北線、三峽白雞線、大溪線)，更將於110年1月2日加開桃園八德線服務就醫民眾。

桃園八德線就醫專車分為北區路線及南區路線，發車時間皆為每週ㄧ~六早上07:30、每週ㄧ~五下午13:30，週六下午、週日及國定假日不發車。北區路線去程從首站更寮腳(介壽路必勝客前)發車，沿途經麻園站(介壽路二段381號)、瑞祥社區、大湳(介壽路一段961號)、陸光四村(介壽路一段809號)、本院復興醫療大樓、中山醫療大樓、門診大樓等8站；南區路線去程從首站僑愛(介壽路64號)發車，沿途經建德長興路口(建德公園)、溪濱公園(建德路)、崙子(建國路183號)、八德區公所(興豐路268號)、更寮腳(興豐路712號)、本院復興醫療大樓、中山醫療大樓、門診大樓等9站。

北區及南區就醫專車回程路線皆以本院復興醫療大樓為首站，並於進入八德區後以相反順序路線沿途回各站，發車時間為每週ㄧ~六中午12:00、每週ㄧ~五下午16:20，週六下午、週日及國定假日不發車。

(中時新聞網)