歷年居家安寧占總安寧服務人次之占率趨勢圖。（醫改會提供／林周義台北傳真）

90幾歲的李伯伯，長期罹患慢性腎臟病，住在長照中心，近期經常出入急診。他告訴兒子，活到90幾歲已經沒有遺憾，長照中心就像自己家，能不能讓我在這裡離開？兒子四處查詢方案，卻找不到能讓李伯伯有尊嚴地離開的方式，這樣的故事是許多家庭的寫照。健保署2014年起推動乙類社區安寧照護，提供到宅、到機構的服務，但在360家院所中，實際提供服務的僅有166家，與「在地善終」的目標仍有距離。

醫改會副執行長林雅惠表示，目前全台有1084家長照機構，其中有5萬1282名正在入住的住民，但長照機構是否提供機構安寧，取決於合作的醫院是否有提供居家安寧服務。根據醫改會統計，2011年到2019年，醫院安寧服務人數從1萬5114躍進到6萬2421人，增加率約313％；居家安寧服務人數卻僅從4753上升至1萬2748人，增加率約是醫院安寧的一半。這9年間，居家安寧占總安寧服務人次的占率由23.92％下降到16.96％，降幅達3成。

健保署醫務管理組科長陳依婕表示，該署2014年起推動推動乙類社區安寧照護，提供到宅、到機構的安寧服務。根據2019年統計，目前可提供服務的院所有360家，實際提供服務的僅有166家，原因可能是基層醫院、衛生所後援不足、也可能是沒有接觸到個案。

醫改會針對健保署公告的341家乙類安寧的醫療院所或居家護理機構，比對其分布狀況，並抽其中77家以電話調查方式詢問其服務提供狀況，結果有近3成（28％）沒有實際提供服務，理由包含人力不足、有安寧病房而無提供社區安寧、僅提供諮詢。

另外，3分之2的院所或機構「有條件提供服務」，附帶條件包括病家需先附上病歷摘要、建議至其他院所、需住在車程30分鐘內區域的限制、需做出院準備並由個管師轉介。341家乙類安寧院所在各縣市分布，最多的縣市有37家，7個縣市少於10家。南部最多，東部最少，各縣市平均佈建僅8家。

341家乙類安寧院所中，有縣市是地方衛生所為大宗，以南投縣為例，11家乙類院所就有9家是衛生所、屏東縣37家中有24家是衛生所，但衛生所因受限醫師人力與後援不足，往往很難提供服務，若有跟醫院搭配，也僅能提供給藥服務。

醫改會認為，政府應將乙類開辦率較低、推進機構量能不足的縣市優先列為加強佈建的對象，針對現有的缺失提出改善報告，並提供有意願的診所、衛生所足夠的誘因、後援與支持，且要比照表揚宣導成效績優的醫療機構，來表揚推動安寧有成的長照機構。若全台1084家機構都能落實臨終安寧，讓5萬1282個住民獲得服務，將可省下60億的健保點數。

陳依婕表示，健保署目前雖然沒有針對乙類社區安寧照護的檢討報告，但居家安寧每年都列在工作計畫中，都有和分區業務組合作開發在地、創新的方式、提供相關資訊，盼藉此鼓勵院所提供服務，提升服務的量能。

醫改會認為，政府應將乙類開辦率較低、推進機構量能不足的縣市優先列為加強佈建的對象，針對現有的缺失提出改善報告。（林周義攝）

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