前長榮航空紐西蘭籍機師確診新冠肺炎還不遵守防疫規定、疫調說謊，台灣0本土破功，該機師除將面對《傳染病防治法》罰則，交通部今日也敲定，將依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》對長榮航空開罰，處以法定上限100萬元罰鍰。

根據《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第7條規定，中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變 處置或措施。另於第16條規定，若有違反相關應變處置措施之情形，由中央目的事業主管機關、直轄市、縣市政府處5萬元以上、100萬元以下罰鍰。

交通部檢送中央流行疫情指揮中心的《國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則》，原則規定航空公司須負責執行組員防疫健康管控措施。交通部指出，鑑於紐籍機師案導致本土病例再現，恐成防疫破口，甚至引發國人恐慌及社會紛擾，交通部長林佳龍經與交通部法規會、航政司、民航局討論後，指示對航空業者之管理疏失及究責從嚴認定，並責成交通部民航局盡速完成調查。

交通部今敲定，將以長榮航空未善盡《國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則》所訂之管理及執行責任為由，依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第16條之規定開罰100萬元。

交通部表示，關於航空業機組人員防疫措施加嚴，交通部將優先要求航空公司確實執行現行防疫措施，並責成交通部民航局加強監督管理，同時研商進一步加嚴措施，盡速送指揮中心審核後實施。

(中時 )