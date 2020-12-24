諸羅山盃高年級組冠軍戰由台中忠孝對上高市桃源，台中忠孝由王牌投手鄭右宏投滿6局無失分完封對手，以6比0拿到參賽20年來隊史首冠，讓總教練賴朝榮相當感動，表示終於拿到夢寐以求的冠軍。

冠軍戰台中忠孝與高市桃源都由王牌投手出戰，桃源先發顏浩恩為球隊最穩投手，不過冠軍戰可能因為太緊張而失常，守備全場發生5次失誤，2、3兩局忠孝各攻3分大幅領先，忠孝投手也有所發揮，鄭右宏6局只被敲1支安打、無失分，另有4次三振，最後以6比0完封對手拿下冠軍。

「這是我們第一次在諸羅山盃拿到冠軍，忠孝參加20年最好只有到季軍，今年突破了，相當珍惜，是夢寐以求20年的冠軍。」資深總教練賴朝榮在忠孝帶隊20年，過去幾年日本隊經過地區選拔出菁英選手來台參賽，實力堅強是奪冠常客，這次因為疫情日本隊無緣來台，也讓忠孝終於有機會達成冠軍目標。

台中忠孝今年算是常勝軍，西門盃、台彩盃地區賽及全國賽、主委盃，加上諸羅山盃已經拿到5座冠軍，鄭右宏算了一下今年就投了5、6場冠軍戰，已經幫球隊拿了4座冠軍，「今天準度還不錯，有預設對桃源要丟外角低的球，不讓對手打到外野去。」鄭右宏也獲選高年級組最佳九人。

台中忠孝總教練賴朝榮感動表示，帶隊20年終於拿到諸羅山盃冠軍。（鄧心瑜攝）

【高年級組團體獎】

第一名：台中忠孝

第二名：高雄桃源

第三名：南投千秋

第四名：台北福林白

【高年級組個人獎】

打擊獎第一名：幸世賢(南投千秋)

打擊獎第二名：沈立宸(台北福林)

打擊獎第三名：吳映賢(台中忠孝)

MVP：陳彥辰(台中忠孝)

敢鬥獎：洪靖翔(台中忠孝)

【高年級組最佳九人】

吳映賢(台中忠孝)

鄭右宏(台中忠孝)

潘智謙(台中忠孝)

曾子維(高雄桃源)

張恩賜(高雄桃源)

林俊頡(南投千秋)

幸世賢(南投千秋)

白承晏(台北福林白)

沈立宸(台北福林白)

【低年級組團體獎】

第一名：澎湖講美

第二名：台中塗城

第三名：竹縣中山

第四名：台中上楓

【低年級組個人獎】

打擊獎第一名：周鑫安（台中上楓）

打擊獎第二名：張 擎（竹縣中山）

打擊獎第三名：蘇亞各（台中上楓）

MVP：歐子喬（澎湖講美）

敢鬥獎：李冠杰（台中塗城）

【低年級組最佳九人】

歐子喬（澎湖講美）

陳奕杰（澎湖講美）

顏子爔（澎湖講美）

洪廷翰（台中塗城）

陳御維（台中塗城）

羅浩翰（竹縣中山）

張 擎（竹縣中山）

蘇亞各（台中上楓）

王振宇（台中上楓）

(中時 )