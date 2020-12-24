大陸男星王櫟鑫在2007年18歲時參加選秀節目《快樂男聲》，儘管最後他獲得第7名，但他因過人音樂天賦和驚豔美聲受到關注，更被譽為「海豚音王子」。31歲的王櫟鑫在2015年結婚並有2個小孩，但14日卻閃電離婚，讓外界詫異，還傳出他偷吃，前妻卻跳出來力挺；沒想到才過10天，王櫟鑫立刻被拍到帶正妹開房間。

王櫟鑫以歌手身分出道，但2017年因為在電視劇《最好的我們》有精湛演技，把暖男「路星河」完美詮釋，讓他真正登上事業巔峰；而王櫟鑫成為許多女粉絲夢寐以求的對象，但他早在2015年和圈外人結婚，還生了一對寶貝兒子和女兒。

沒想到王櫟鑫公開離婚訊息才過10天，立刻被拍到帶正妹開房間。(圖/ 摘自搜狐)

14日王櫟鑫在微博突發離婚訊息，把前妻稱做「室友」，並稱讚她是個「稱職的好老婆、好媽媽、好女兒」，也謝謝她讓自己能擁有兩個寶貝，最後堅稱兩人會是最好的朋友，前妻也留言祝福他；但馬上有傳言兩人閃離是因為王櫟鑫偷吃女星張佳寧，前妻立刻跳出來力挺，還曬出對話記錄澄清。

不過，他和前妻才離婚10天，王櫟鑫就被拍到帶著一名神秘正妹拖著行李箱在街上，結果兩人走進一間酒店辦理入住，在櫃台核對身分時，女方有將口罩拉下，臉蛋看起來相當清秀，兩人開房間行為不免令外界聯想「關係不單純」。

(中時新聞網)