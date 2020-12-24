教育部孝道教育系列競賽，包括漫畫類別。（柯宗緯攝

教育部國教署弘揚「孝道」精神，24日在高師大舉辦第3屆「優孝」孝道教育優良作品頒獎典禮，系列競賽包括漫畫、繪畫等5類項目，參賽作品逾千件。今年還特別增設「孝道教育行動學校」遴選，鼓勵更多學校加入推廣孝道教育。

孝道教育資源中心從107年起，據半孝道教育優良作品系列競賽活動，盼藉由活動推行讓孝順深植人心，為社會帶來更多的溫暖力量。主題「優孝」以台語「孝順」發音定名，直覺明瞭又朗朗上口，直接傳達以孝順作為凝聚家庭向心力與強化社會和諧的能量。

2020孝道教育優良作品競賽包括五大項目為弘揚孝道繪畫比賽、弘揚孝道漫畫比賽、孝道故事徵文比賽、孝道教育創意文案比賽、孝道教育融入課程教案甄選外。

值得一提的是，今年度更新增表彰積極拓展孝道教育的行動學校獎項，鼓勵並感謝各級校園攜手投入，共同在更多的校園中種下孝的種子。

今年度參賽總計達221組個人／團體獲獎，參賽總件數來到1149件，報名相當踴躍。協辦賽事的台灣普利關懷協會理事長張慧芳指出，現代大眾對於孝道的詮釋與過去不同，以往強調24孝，現在轉為日常愛心關懷、溫暖支持。

獲獎作品如榮獲金句優選、名為「孝順是溫柔的凝視與牽掛」的郭廷睿，含蓄卻深刻的彰顯長與幼／幼與長之間彼此互動，鼓勵大眾在與家人噓寒問暖的同時，用最溫柔的視線寵愛家人；以及繪畫類國中組，來自苗栗縣致民國民中學榮獲佳作的黃萱巧同學，以「祖孫間的『機』情」，巧妙地呼應了時下趨勢感與自身作為的彼此連結。

(中時 )