小米（Xiaomi）趁著年終，一口氣在台灣推出了多款手機，可說是讓米粉好等啊！如果你也好奇小米10 Lite 5G這款手機的表現的話，一起往下瞧瞧吧！
小米10 Lite 5G搭載高通Snapdragon 765G行動平台，內建X52 5G晶片，具備5G連接能力。搭配8GB LPDDR4x記憶體和256GB UFS 2.1快閃記憶體的版本（另有6GB+128GB版本），在安兔兔評測取得了330384的成績；在Geekbench 5的單核心項目、多核心項目則各獲得611、1895的分數。對比先前評測過的美國版LG WING(Snaodragon 765G+8GB RAM、256GB ROM）相比，在安兔兔評測中跑出329192分，在Geekbench 5當中單核心項目得到614分、多核心項目則是1908分的結果來說，結果相當接近。
小米10 Lite 5G採用6.57吋FHD+ AMOLED「水滴」TrueColor螢幕（解析度為 2400 x 1080），通過德國萊茵TÜV低藍光認證，具備最高 600 nits 亮度，支援 HDR10+。機身是平面螢幕加上背面左右側曲面的設計，整體握感仍舊很不錯。機身右側有相連的音量鍵與獨立電源鍵，頂端則有3.5mm耳機孔（小米手機都未在盒內附上有線耳機），雙SIM卡卡槽位於底部（不支援microSD卡擴充），搭配USB-C充電連接埠。配備4160mAh電池及支援20W快速充電，並支援QC3.5和FFC快充技術。
小米10 Lite 5G採用前置1600萬畫素鏡頭，後置則是4800萬畫素主鏡頭（f/1.79）+800萬畫素超廣角(f/2.2、視野120度)+200萬畫素微距+200萬畫素景深的組合，相機模組位在左上角。主相機支援了專業模式、錄影、拍照、人像、超級夜景2.0、4800萬畫素相機拍攝模式、短影片、全景、文件檔案模式、VLOG模式、慢動作、縮時攝影、前後雙景、魔法分身等模式。其中VLOG模式具備設定好的過場效果，你只要穩定持握手機，就可以讓系統協助你拍出令人驚豔的運定效果，還會自動組合將多段影片組合成一段影片，隨手就能拍出大片！
透過以下小米10 Lite 5G與iPhone 11 Pro Max的日夜間實拍對比，可以快速了解一下小米10 Lite 5G在日常使用下的拍攝表現。在日夜間拍攝上，iPhone 11 Pro Max保留的相片細節明顯比較多，更為細緻，但是在色彩還原度與白平衡，還有相片的色調上，都是小米10 Lite 5G比較出色一些。
小米10 Lite 5G搭配LiquidCool液冷散熱技術，能降低電量消耗並提升性能表現，讓使用者享用各樣媒體內容時可以有更穩定的體驗。支援NFC，可使用Google Pay。也支援Wi-Fi 5、藍牙 5.1。保留 3.5mm 耳機孔，可以讓你在手機、電腦之間切換有線耳機更順利。還具備紅外線遙控器模組，搭配相應App可用來控制家中電器，例如電視、機上盒等等。
小米10 Lite 5G目前已在通路還有遠傳、中華電信開賣，共有提供了夢幻白、宇宙灰、極光藍三種顏色，提供6GB+128GB、8GB+256GB兩種版本，前者僅需萬元出頭就可以讓你跨越5G門檻，是想要體驗5G又不想花大筆費用的朋友，可多參考的機種。
(科技)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。