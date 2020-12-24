小米（Xiaomi）趁著年終，一口氣在台灣推出了多款手機，可說是讓米粉好等啊！如果你也好奇小米10 Lite 5G這款手機的表現的話，一起往下瞧瞧吧！

小米10 Lite 5G搭載高通Snapdragon 765G行動平台，內建X52 5G晶片，具備5G連接能力。搭配8GB LPDDR4x記憶體和256GB UFS 2.1快閃記憶體的版本（另有6GB+128GB版本），在安兔兔評測取得了330384的成績；在Geekbench 5的單核心項目、多核心項目則各獲得611、1895的分數。對比先前評測過的美國版LG WING(Snaodragon 765G+8GB RAM、256GB ROM）相比，在安兔兔評測中跑出329192分，在Geekbench 5當中單核心項目得到614分、多核心項目則是1908分的結果來說，結果相當接近。

小米10 Lite 5G安兔兔評測、Geekbench 5（右）跑分結果。（手機截圖）

小米10 Lite 5G採用6.57吋FHD+ AMOLED「水滴」TrueColor螢幕（解析度為 2400 x 1080），通過德國萊茵TÜV低藍光認證，具備最高 600 nits 亮度，支援 HDR10+。機身是平面螢幕加上背面左右側曲面的設計，整體握感仍舊很不錯。機身右側有相連的音量鍵與獨立電源鍵，頂端則有3.5mm耳機孔（小米手機都未在盒內附上有線耳機），雙SIM卡卡槽位於底部（不支援microSD卡擴充），搭配USB-C充電連接埠。配備4160mAh電池及支援20W快速充電，並支援QC3.5和FFC快充技術。

小米10 Lite 5G盒內配件。（黃慧雯攝）

小米10 Lite 5G機身左側。（黃慧雯攝）

小米10 Lite 5G機身右側。（黃慧雯攝）

小米10 Lite 5G支援螢幕指紋解鎖。（黃慧雯攝）

小米10 Lite 5G採用水滴螢幕的設計。（黃慧雯攝）

小米10 Lite 5G支援雙SIM卡。（黃慧雯攝）

小米10 Lite 5G採用前置1600萬畫素鏡頭，後置則是4800萬畫素主鏡頭（f/1.79）+800萬畫素超廣角(f/2.2、視野120度)+200萬畫素微距+200萬畫素景深的組合，相機模組位在左上角。主相機支援了專業模式、錄影、拍照、人像、超級夜景2.0、4800萬畫素相機拍攝模式、短影片、全景、文件檔案模式、VLOG模式、慢動作、縮時攝影、前後雙景、魔法分身等模式。其中VLOG模式具備設定好的過場效果，你只要穩定持握手機，就可以讓系統協助你拍出令人驚豔的運定效果，還會自動組合將多段影片組合成一段影片，隨手就能拍出大片！

透過以下小米10 Lite 5G與iPhone 11 Pro Max的日夜間實拍對比，可以快速了解一下小米10 Lite 5G在日常使用下的拍攝表現。在日夜間拍攝上，iPhone 11 Pro Max保留的相片細節明顯比較多，更為細緻，但是在色彩還原度與白平衡，還有相片的色調上，都是小米10 Lite 5G比較出色一些。

小米10 Lite 5G（左）與iPhone 11 Pro Max(右）日間實拍對比（1）。（黃慧雯攝）

小米10 Lite 5G（左）與iPhone 11 Pro Max(右）日間實拍對比（2）。（黃慧雯攝）

小米10 Lite 5G（左）與iPhone 11 Pro Max(右）日間實拍對比（3）。（黃慧雯攝）

小米10 Lite 5G（左）與iPhone 11 Pro Max(右）日間實拍對比（4）。（黃慧雯攝）

小米10 Lite 5G（左）與iPhone 11 Pro Max(右）夜間實拍對比（1）。（黃慧雯攝）

小米10 Lite 5G（左）與iPhone 11 Pro Max(右）夜間實拍對比（2）。（黃慧雯攝）

小米10 Lite 5G（左）與iPhone 11 Pro Max(右）夜間實拍對比（3）。（黃慧雯攝）

小米10 Lite 5G（左）與iPhone 11 Pro Max(右）夜間實拍對比（4）。（黃慧雯攝）

小米10 Lite 5G主相機與超廣角相機的夜間實拍。（黃慧雯攝）

iPhone 11 Pro Max主相機與超廣角相機的夜間實拍。（黃慧雯攝）

小米10 Lite 5G搭配LiquidCool液冷散熱技術，能降低電量消耗並提升性能表現，讓使用者享用各樣媒體內容時可以有更穩定的體驗。支援NFC，可使用Google Pay。也支援Wi-Fi 5、藍牙 5.1。保留 3.5mm 耳機孔，可以讓你在手機、電腦之間切換有線耳機更順利。還具備紅外線遙控器模組，搭配相應App可用來控制家中電器，例如電視、機上盒等等。

小米10 Lite 5G目前已在通路還有遠傳、中華電信開賣，共有提供了夢幻白、宇宙灰、極光藍三種顏色，提供6GB+128GB、8GB+256GB兩種版本，前者僅需萬元出頭就可以讓你跨越5G門檻，是想要體驗5G又不想花大筆費用的朋友，可多參考的機種。

(科技)