疫苖的推出，提振投資人對經濟從新冠疫情衝擊中復甦的期望，以及發展綠能的政策利多帶動重型機械股走高，周四日股收漲。

周四日經225指數收漲0.54%，為26,668.35點，接近周一創下的近30年新高26,905點。東證一部指數收漲0.51%，為1,774.27點。

雖然英國出現傳染性較高的變種病毒，以及美國新一輪激勵方案的立法遭到延宕，使市場面臨阻力，但疫苖的問世仍然使投資人越來越期待明年經濟將加速復甦。

分析師表示，目前日經指數可能在26,000點至27,000點之間持穩，但如果美元貶破103日圓，日股將出現賣壓。

零售業者Aeon上漲3.5%，站上歷史新高。受惠於消費者信心谷底翻升，該公司上修本財年（截至2月）獲利展望。

重機具類股表現強勁。日經新聞報導，日本新的零排放策略將聚焦於大規模擴大離岸風電。IHI勁揚5.89%，川崎重工業漲3.40%。

散戶湧向新上市股亦帶來提振，WealthNavi收漲7.79%，盤中一度飆升21%。

日野汽車（Hino Motors）下跌12.37%。該公司宣布，因美國引擎認證測試程序上的問題，北美兩座工廠將暫停生產到明年9月。

受中國對阿里巴巴集團啟動反壟斷調查影響，軟銀集團下跌1.7%。軟銀是該中國電商巨頭的最大股東。

(時報資訊)