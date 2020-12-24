員林市宏仁醫院是全國少數全年無休天天提供門診服務的地區醫院，因近來新冠疫情又轉趨嚴峻，院方決議取消原定1個月後舉辦的尾牙望年會，同時為全院護理師加薪，感謝這一年來的辛勞。（宏仁醫院提供／謝瓊雲彰化傳真）

時隔253天再傳COVID-19本土案例，引發民眾憂心，員林宏仁醫院決定停辦年度望年會（尾牙），並優先針對第一線辛苦防疫的護理師調薪5.5％至7.7％，感謝這一年來護理師們不畏疫情、堅守崗位，更期盼號召更多優秀護理人員加入，為守護民眾健康而努力。

宏仁醫院行政副院長林郁說，今年許多醫療單位配合加強防疫，格外辛苦，歲末年終原本盼藉由望年會慰勞醫護整年辛勞，但疫情再起，原定一個月後舉辦的望年會決定喊卡停辦。董事會也宣布將決定為全院護理人員調薪，調薪幅度依職務不同，約在5.5％至7.7％之間，盼能吸引更多優秀護理人員加入宏仁醫院的行列。

護理部主任蕭麗紋說，上半年防疫期間風聲鶴唳，讓第一線人員備感壓力，加上防疫措施造成諸多民眾就醫看診不便，引來謾罵，有同仁成了出氣筒，慶幸大家抗壓性都很強，持續堅守崗位。

宏仁醫院是全國少數全年無休、天天提供門診服務的地區醫院，且設置早安門診，上午7點半就提前開始看診；年初啟用新棟大樓後，擴大門診服務與復健服務，目前除家醫科及一般內、外科，還有心臟內科、風濕免疫科、胃腸肝膽科、神經科、家醫科、復健科、骨科、甲狀腺門診、戒菸門診、減重門診、失智症門診等服務科別，去年也引進核磁共振MRI、電腦斷層CT，強化高級健檢及體檢服務。

董事長陳鴻銘於聖誕節前夕發給員工一封院內信，特別感謝院內所有站在醫療防疫第一線的國家隊成員，「真的很謝謝大家，所有堅守防疫工作的同仁真的辛苦了！從年初到年底，沒有人知道這場疫情戰要打多久，但我們站在醫療的第一線，沒有逃避的權力，一定要團結繼續堅持下去」；同時呼籲同仁深化讓患者「安心就診」的服務。

(中時 )