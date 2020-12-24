全球百貨最密集的信義商圈，年年都在開新店，新光三越信義新天地面對年年競爭者加入，以改裝端出創新話題且帶動新業績，今年儘管疫情年、改裝延宕半年，仍趕在年底於A8打造全台最大兒童體驗館，集結80櫃、500個品牌，其中體驗型櫃位就大增二成，在年末蔚為話題可望帶動全年信義四館業績逾230億元、年增2%，持續穩占龍頭。

信義商圈去年初新開微風南山店、今年初新開遠百信義A13店，都是大型百貨商場，也為原本百貨密集的信義商圈競爭更趨激烈；新光三越信義新天地在信義區立足歷史最久逾20年，同時也是全區規模最大百貨集團，去年包括A11、A8、A9、A4等四個館業績達230億元，今年疫情年即使3-4月大受影響，但回復力亦屬最快速，且因精品一條街而帶動四店總業績仍有望比去年成長。

A8店長古菊萍指出，趕在年底前重金打造的全台最大兒童專區，原預計上半年推出，但因疫情延後工程，4-5樓進行28天封館改裝，於24日全新登場，包括室內外規模達2700坪，集結80個櫃位、500個品牌，其中體驗型與娛樂櫃位增二成，鎖定從孕媽咪到寶寶成長、到12歲兒童的食衣住行娛樂全包，室外還有遊戲火車、沙坑與農場開放小朋友體驗種菜與玩沙等樂趣，時髦爸媽最愛的寶寶游泳Cocco Spa亦進駐，提供目前年輕爸媽最愛拍照的寶寶護膚游水運動等，大金剛塗鴉遊戲亦首度進駐百貨，兩個樓層隨處都是孩子放電、拍照打卡地，預計有望帶動業績兩位數成長。

(工商 )