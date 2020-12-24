國際美元續弱整理，台股開高震盪收紅，且出口商年終拋匯需求仍進場，新台幣也跟著重返升勢，盤中勁揚至28.111元，再創23年半新高，但尾盤央行調節收回大部份升幅後，終場收在28.533元兌1美元，升值2.2分，終結連續八個交易日跌勢，台北外匯經紀公司成交量9.39億美元。

外匯交易員指出，美股及亞股有漲有跌，台股雖試圖上攻，但力道稍嫌不足，最後僅小漲57點，外資大多數應該已經去休耶誕節假期，在台股僅小幅買超31億元，主要仍是出口商年終拋匯進場，支撐新台幣升勢。但央行尾盤還是進場作價，堅守重建的28.5元防線，預估將守到封關日。

外匯交易員認為，年終時節的假期效應，外資匯入的壓力大幅減輕，央行盤中略有鬆手，但維持動態穩定的方向不變，並且尾盤逐日擴大作價力道，使得盤中升幅動輒逾4角之多，預料新台幣年底前走勢不變，2020年應是無緣看到27元價位。

(工商 )