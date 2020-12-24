《角頭－浪流連》卡司陣容堅強，龍劭華（左起）、盛鑑、導演姜瑞智、陳竹昇。（巧克麗娛樂提供）

《角頭－浪流連》將在2021年2月5日上映，今（24日）曝光正式海報和主創團隊花絮，揭開外傳故事的由來。導演姜瑞智在創作劇本的過程中跟監製張威縯、出品人張芷瑄討論了很多可能性，其中還發展出「角頭撞到鬼」黑色喜劇的方向，姜瑞智透露在拍攝期間還真的撞鬼，他說：「那天在碼頭邊拍攝，為了拍360度全景，全場淨空含演員只留下4人，在彩排多次之後正式開拍，到第二顆鏡頭以為完美準備收工，沒想到收音師說收到人聲，監製和我輪流去聽還真的有，聲音非常清楚說『到了』。」張威縯補充，當時在和平島拍攝，聽到的不尋常聲音是女生的聲音，「聽到真的毛骨悚然」，他表示工作人員和演員古斌在拍攝時就有感覺怪怪的，「我和鄭人碩比較陽剛沒有什麼感覺」。

張威縯表示在拍片的時候，劇組常會撞見靈異事件，最難忘是拍攝《角頭2》的時候，「我們在錦新大樓樓頂拍，拍攝前都會先焚香拜拜，當時我就發現樓頂有安土地公，一百多個工作人員燒香的煙竟然聚成像核彈爆炸的蕈狀白煙，怎樣都散不去」，他說自己比較鐵齒，但是經過那次親眼看到異狀，就不得不信了。

張威縯透露《角頭》系列的故事都是有跡可循，大部分是曾經看過的真實事件改編，這次更安排出現新的勢力「湳坑」幫派，是由龍劭華飾演的石霸帶領曾莞婷、盛鑑組成的，與高捷、柯叔元、鄭人碩一派較勁，在土地開發上的爭權奪利將會有一番風風雨雨。導演姜瑞智表示：「這次除了愛情，在各勢力間的爭鬥、權謀，都可以在龍劭華、高捷、柯叔元身上可以看到。這次讓演員陳竹昇來詮釋遊走在黑白兩道的警察，與北館和湳坑兩方的大哥坐在茶桌上談判的戲也是相當精彩。」

而張威縯和姜瑞智都對鄭人碩的表演讚譽有加，姜瑞智說：「有一場磨最久的戲是鄭人碩內心糾結在要選擇兄弟還是心愛的人，面對公司交代的任務、女朋友家人的嚇阻、還有兄弟對自己的期待，種種壓力之下，人碩的表演真的讓我驚艷，但磨戲的過程真的是讓人很想死。」

(中時 )