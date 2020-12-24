英國脫歐後的與歐盟的新貿易協定似乎出現達成協議的徵兆，歐股在周四上漲。

經過數月的紛擾，以及揚言無協議的警告，英國和歐盟可能達成一狹義或狹窄的貿易協定，雙方將避免激烈的分歧。

周四泛歐Stoxx 600指數上漲1.09點或0.28%，為396.58點。預計在聖誕節前收復本周所有失土。對脫歐議題敏感的銀行股上漲0.6%，表現最佳。英國首相強生(Boris Johnson)在當地時間周三深夜與內閣官員舉行了視訊會議；歐盟的談判人員也在對大量的法律的貿易文本和條文進行討論。

英國FTSE指數開盤9分鐘上漲0.4%。德法股市皆漲逾1%。

德國DAX指數期貨上漲1.5%；受強勢英鎊拖累，倫敦FTSE指數期貨僅上漲0.39%；泛歐50指數期貨一度上漲1.2%。

英國BBC報導，預計英相強生和歐盟執委會主席萊恩(Leyen)將於格林威治時間上午7點(台北時間下午3點)進行會談，並將於約GMT時間上午8點舉行新聞記者會。

(時報資訊)