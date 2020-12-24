2020年前10月全台建照12.9萬戶，年成長8%，創15年來新高，永慶房產集團業務總經理葉凌棋推估全台2020全年建照將是1991~1994年搶建潮後最高的數字，將刷新26年記錄。在住宅開工、建照量皆創新高，加上仍有大量餘屋有待去化，他認為，未來二、三年市場新增供給量增，賣壓仍重，仍須留意。

今年房市炒風有死灰復燃的跡象，政府積極調控房市，祭出一連串「打炒房」措施，房市回歸供需基本面，明年是否祭出更進一步的健全房市政策，將左右明年房市交易量表現。因此，金融震盪、市場新增供給以及房市政策將是影響2021年房市三大變數。

葉凌棋說明，政府「打炒房」不「打房」，顯示政府以打擊投機炒作為主要目標，在一連串政策實施後，預期明年將能獲得成效，過去由預售屋帶動的價格飆漲不復見，改變市場對房價上漲的預期，房價漲幅將逐步趨緩，讓房市回歸正軌，房市將朝向健康、穩定的方向前進。

葉凌棋說明，央行祭出選擇性信用管制後，抑制投機炒作，讓自住回歸市場主流，預期2021年房價呈「平盤整理至緩漲」格局。而在國內經濟穩定復甦的狀況下，加上市場資金潮挹注，台商回流、民間投資增，明年經濟前景值得期待，房市基本面看好，但房市仍有金融震盪、市場新增供給多以及房市政策等變數，買氣難有爆發性擴量，預估明年較今年「持平或小幅上升」，全年交易量預估約在32.5-33.5萬棟之間，較2020年同期持平或小增3%。

若以今年前10月建照量推估，全台2020年全年建照約15.5萬戶，創1995年以來新高，為26年新高紀錄。其中台中地區今年建照最為驚人，若以前10月建照量推估，2020年度台中全年建照約3.3萬戶，將創內政部統計以來新高；桃園全年建照約2.27萬戶，創22年第三高；推估新竹全年建照約1.07萬，為史上次高；推估台南市全年建照約1.39萬戶，將創內政部統計以來次高紀錄，僅次於2019年。

(時報資訊)