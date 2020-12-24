艾美特-KY(1626)今天召開法說會，董事長史瑞斌指出，公司在電扇及電暖器兩季以外的其他產品持續開發，今年有了初步成果，小家電產品前3季營收年增140％，營收占比由3％提高到9％，希望脫離看天吃飯的日子，穩定現有的兩季產品，增加新的營收成長點，2021年業績期盼有10％到15％的成長。

艾美特-KY今年前3季營收73.09億元，年減10.85％，毛利率17.76％，營業利益2.1億元，年減35.31％，稅後淨利1.54億元，每股盈餘1.11元。在銷售地區方面，大陸市場因疫情影響，線下通路銷售困難，冬季產品受暖冬氣候影響，導致業績下滑；而歐美市場客戶提前下單，於去年底提早安排生產，前3季大陸銷售比重由去年同期52％下降至49％，東北亞地區比重32％，歐美由去年前3季占比16％提高到19％。

產品營收分布來看，前3季電風扇營收55.72億元，年減11％，占營收比重76％；電暖器營收7.31億元，年減41％營收占比10％；小家電成長強勁，營收6.51億元，營收年增140％，營收占比由去年同期3％提高到9％。公司指出，受疫情影響，消費者的健康理念更為提昇，對於健康家居電器類購買需求增加，帶動有關疫情防疫的消殺類及廚電類小家電業績成長。

史瑞斌表示，全球氣溫變化的環境下，取暖器品類受天氣影響加劇，出貨占比逐年下滑，艾美特要改變靠天吃飯的日子。以今年雙11來看，生活電器最熱銷產品是居家清潔產品，像是掃地機、吸塵器及洗地機等，因此，艾美特在新品類重點佈局品類高速增長、冬季旺銷、艾美特品牌相關性強的品類，讓夏冬兩季以外的小家電產品未來貢獻會越來越大。

由於原物料及貨運價格上漲，艾美特今年7月到12月有策略性協商漲價，包括日韓及歐美市場，這些也會影響明年毛利率，會視狀況有必要的話還會再跟客戶協商價格。

今年東南亞業績成長約16％，主要新增Pricepite、National、印度Cerina及Acer新業績注入，公司2021年持續擴展客戶Acomatic、Capital及重新深耘Asahi客戶，希望明年東南亞還有10％到20成長％，占海外市場比重約8％到10％。

至於大陸舊廠都更方面，仍按照計畫進行，今年底前六棟上樑完工，明年6月底完工交屋，房產證時間一年到一年半，後續等房產證取得再做決定。

(時報資訊)