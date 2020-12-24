受到防疫得宜以及經濟成長優於全球，貿易出超等因素，台股今年量價齊揚，股價持續創新高！市場資金活絡下，央行今公布11月金融情勢，M1B及M2年增率分別為14.3%及7.6%，其中M1B年增率連續第5個月2位數年增，日平均數達2.14兆元新台幣再創歷史新高；至於外匯存底餘額達6.7391兆元新台幣也再創歷史新高。

11月M1B年增率14.3%創2010年6月以來新高；而M2年增率7.6%則是創2009年10月以來新高。外資在11月買超達58.88億美元。

央行經研處副度長吳懿娟表示，M2年增率升高主要受資金淨匯入和放款及投資成長增加所致，11月活期存款和活儲都同步增加，活儲主要受到股市活絡，證券劃撥存款餘額升高，11月證券劃撥存款月底餘額達2.63兆元，也創歷史新高。

11月全體貨幣機構放款與投資年增率為6.77%，主要受銀行對政府債權轉正成長所致。

(時報資訊)