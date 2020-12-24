英脫歐貿易協議可能即將達成的預期，在聖誕節假期前的清淡交易中為市場信心帶來提振，周四南韓股市首度漲破2,800點大關，並創下3年半來最長的周線升勢。

南韓訂下了更多的疫苖供應協議，讓投資人看好經濟復甦步伐將比預期更快，亦為市場帶來激勵。南韓政府宣布，已經與輝瑞與嬌生公司旗下楊森製藥（Janssen）簽定協議，將採購足以供1600萬人接種的新冠疫苖。

周四收盤，南韓KOSPI指數大漲1.70%，為2,806.86點，首度突破2,800大關，再創歷史新高。韓股周線連續第8周收高，創下2017年中以來維持最長的記錄。

外資今日買超韓股1110億韓元，散戶賣超7500億韓元，機構投資人買超6310億韓元。

三星電子飆升5.3%，盤中一度漲6.6%，創下盤中歷史新高。

韓元收漲0.44%，報1,103.0兌一美元。

周五因逢聖誕節假日，南韓股市休市。

(時報資訊)