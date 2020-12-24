英脫歐貿易協議可能即將達成的預期，在聖誕節假期前的清淡交易中為市場信心帶來提振，周四南韓股市首度漲破2,800點大關，並創下3年半來最長的周線升勢。
南韓訂下了更多的疫苖供應協議，讓投資人看好經濟復甦步伐將比預期更快，亦為市場帶來激勵。南韓政府宣布，已經與輝瑞與嬌生公司旗下楊森製藥（Janssen）簽定協議，將採購足以供1600萬人接種的新冠疫苖。
周四收盤，南韓KOSPI指數大漲1.70%，為2,806.86點，首度突破2,800大關，再創歷史新高。韓股周線連續第8周收高，創下2017年中以來維持最長的記錄。
外資今日買超韓股1110億韓元，散戶賣超7500億韓元，機構投資人買超6310億韓元。
三星電子飆升5.3%，盤中一度漲6.6%，創下盤中歷史新高。
韓元收漲0.44%，報1,103.0兌一美元。
周五因逢聖誕節假日，南韓股市休市。
(時報資訊)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。