《好好拍電影》讓許鞍華的少女面貌躍上大銀幕，文念中導演直說：「她給我們的印象就是大導演，但其實她很少女心，很可愛的！」他舉例說道，許鞍華和一般女孩子一樣喜歡打扮，穿吊帶裙、聊到整容也很有想法，同時也很容易滿足，請她吃菠蘿油就會開心不已，「全部都是阿Ann可愛的特質！」片中還可見到她私下小糊塗的一面，某次許鞍華跟媽媽約好出門，但結果到了現場才發現店家公休，只好尷尬傻笑。種種事跡都讓觀眾忍不住莞爾一笑，珍貴的留下大導演私下意外反差萌的身影！

許鞍華先從台灣武俠電影先驅胡金銓導演的助理入行，接著進入香港電視劇《奇趣錄》拍攝工作，而她的第一部電影《瘋劫》就獲得金馬獎優等劇情片、最佳剪輯和最佳攝影，也成為香港新浪潮的年輕導演。雖然在45年的電影行業中許鞍華經歷許多高低潮起伏，曾經在《女人四十》摘下最佳女主角獎的蕭芳芳就精準形容：「張叔平說導演是神，嚴浩說導演是狗，但是我覺得許鞍華卻是在神跟狗之間取得平衡的一個導演。」

《好好拍電影》是金馬獎最佳美術指導得主文念中首次執導，從2016年初在許鞍華導演拍攝《明月幾時有》開始，鉅細彌遺地記錄了三年來許導演的片場裡與片場外的點點滴滴，足堪為所有愛電影的觀眾、電影人絕對不能錯過的年度電影！在2020年金馬影展拿下單場觀眾票選冠軍的《好好拍電影》，將於2021年1月15日全台戲院上映。

(中時 )