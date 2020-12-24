高雄62歲國際旅遊集團創辦人曾志瑛，日前接受健檢時，意外發現左側甲狀腺有兩個結節，但擔心手術會留下疤痕，她到高雄博田國際醫院求診後，12月初接受「經口無疤甲狀腺微創手術」，今天在記者會現身說法，術後不到1個月，不僅外觀沒有異樣，發聲也正常。

博田醫院醫師王銘嶼指出，甲狀腺疾病相當多元，除常見甲狀腺機能亢進外，甲狀腺結節也困擾著許多人，當中又以女性的比例為高。然而，傳統甲狀腺手術會在前頸部留下4到8公分不等疤痕，美觀上讓患者相當傷腦筋，又擔心傷口癒合易發癢，或組織增生問題，得配戴絲巾遮掩，造成生活困擾。

高雄62歲國際旅遊集團創辦人曾志瑛（左）接受經口無疤甲狀腺微創手術，外觀無明顯疤痕。（柯宗緯攝）

王銘嶼表示，這名曾小姐檢查出有兩個甲狀腺結節，其中最大面積為9.9mm x 7.4mm，且結節的邊緣呈不規則狀，不能排除為甲狀腺惡性腫瘤。經過醫療團隊評估後，決定以「經口無疤甲狀腺微創手術」治療，術後的她，外觀沒有明顯傷口，發聲也相當正常、沒有沙啞或無力的情形發生。

他指出，新式經口無疤甲狀腺微創手術，與傳統的甲狀腺手術不同，經口甲狀腺手術從下嘴唇內側，切開三個0.5到1公分的傷口，藉由內視鏡輔助並搭配相關器械，切除甲狀腺結節，術後傷口1周內就可自然痊癒，幾乎無需特別照護。

針對該手術優點，他提到，對組織傷害性較低、術後近乎無疼痛感，傷口小且恢復時間快。若患者甲狀腺結節直徑小於1公分，建議病人接受經口甲狀腺手術，不但不影響美觀，術後癒合狀況也相當良好，幾乎不會影響生活。

(中時 )