由北京市台灣事務辦公室、北京市文學藝術界聯合會、北京書法家協會、台灣中國文藝協會、台北市中華書畫藝術協會聯合主辦、騰訊新聞、旺旺集團，共同支持的「傳承・發展」兩岸文化大師對話暨京味二十週年書法交流活動，在北京勸業場及台灣台北國際會議中心兩地拉開帷幕，迎來了兩岸書法大師百餘位共同參與，北京市文學藝術界聯合會常務副主席陳寧、副主席白靖毅、台灣旺旺集團副董事長周錫瑋、台灣中國文藝協會理事長王吉隆、中國書法藝術基金會董事長連勝彥、台北市中華書畫藝術學會理事長馮士彭等多位貴賓於北京、台北兩個會場共同出席本次交流活動，兩岸文化大師雲端相聚，意義非凡。

北京市文聯常務副主席陳寧在北京會場致辭時說，中華文化上下五千年，深厚而悠長，一直是聯繫兩岸同胞心靈的根脈。2001年，首屆“京味文化之旅”正式啟程，兩岸文藝家攜手前行，相知相惜，如今已發展到多個藝術領域的展示互鑒，形成了有影響力的品牌活動。臺灣同胞感受到京味文化的魅力，更多瞭解北京，臺灣也成為首都文藝家牽掛的地方。

旺旺集團副董事長周錫瑋表示書法是記憶、是親情，也是五千年中華文化的連結。(圖/梁忠儀提供)

旺旺集團副董事長周錫瑋在台北現場透過視訊方式連線致詞時，提到他的兒時記憶：「我小時候，父親常寫書法，我們要幫忙『拖』紙，有時候專注著看父親寫字手卻忘了動，就會被罵了。父親小的時候就可以寫春聯、對聯，所以書法對我而言，是記憶、是親情，也是五千年中華文化的連結。」

「文化是生命的創意，書法則是文化的力量，中文最佳的表達方式就是書法，自古以來，文人、騷客、販夫走卒、皇親貴族都是用書法來表達。」周錫瑋表示，「書法是藝術：工作美學也是生活美學；書法是歷史：記載著歷史、描述著歷史；書法是中華民族的DNA：中華民族血液流動的特別創意。」

台灣中國文藝協會理事長王吉隆表示兩岸文化同根同源，追求真善美的目標是相同的。(圖/梁忠儀提供)

台灣中國文藝協會理事長王吉隆則表示，兩岸文化同根同源，在書法上經過幾十年各自發展，雖方法有所差異，但追求真善美的目標是相同的。

中國書法藝術基金會董事長連勝彥先生主題演講中華傳統文化與書法藝術的分享，讓兩岸的與會人員，受益良多。(圖/梁忠儀提供)

受到新冠肺炎的影響，為舉辦本次「傳承・發展」兩岸文化大師對話暨京味二十週年書法交流活動，主辦單位別出心裁，首度採用線上＋線下的雲端形式舉辦，活動內容，分為三大區塊，首先是主旨演講，邀請到中國書協理事兼學術委員會秘書長、北京書協副主席葉培貴教授及中國書法藝術基金會董事長連勝彥先生，兩位大師共同以「中華傳統文化與書法藝術」，為主題進行深入的發言，內容涵蓋中華五千年的文化發展歷史，深入淺出的探討，中華文明瑰寶書法的兩岸傳承，內容相當精彩，緊接著由兩岸五位書法大師進行以《中華書法的傳承、發展》為主題的線上互動，兩岸書法家講解並展示不同風格、不同技法的中華書法字體，並就當今社會與教育環境的變遷，如何引領年輕世代對中華傳統文化書法的傳承與發展。進行了相當熱烈的探討與互動，讓現場與會的貴賓們獲益良多。活動進入到尾聲，則是以兩岸書法家共同揮毫的方式進行，北京現場更是邀請到知名的古琴演奏家-趙家珍老師為本次環節進行演出，為兩岸的揮毫現場，增添別樣的風采，兩岸的書法大家們在優揚的古琴聲中，姿意揮灑，真實呈現出兩岸同文同種，一家人血脈相連的真實情感，本次活動最終在台灣書法大師連勝彥先生致贈的「同本同根同血脈、一花一葉一家人」、及大師潘淑梅的「同氣連枝、漢墨薪傳」、大陸書法大師孟繁禧「寶島千峰承瀚墨、江山萬眾譜華章」、及大師龍開勝「尋根問祖、中華圓夢」的四幅墨寶中，圓滿落幕。兩岸文化大師最終皆期盼著，來年能夠有機會見面，再續前緣。

活動在台灣與會人士寫下十福及京讚的墨寶下，圓滿落幕。(圖/梁忠儀提供)

「京台文化交流暨京味文化之旅」是北京市的品牌文化活動，在台已成功舉辦數十年，為增進兩岸的相互溝通，展示深厚的中華文化底蘊，搭建兩岸交流的平臺，不斷拓展文化藝術交流領域創造了良好的條件。

(中時新聞網)