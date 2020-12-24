政府將於明年元旦開放萊豬進口，攸關含萊克多巴胺美豬進口的9道行政命令，今在立法院進行表決大戰。對此，台北市議員羅智強今(24日)表示，反萊豬戰線是長期抗戰，特別明年元月初會有公投連署書需求，需要大家共襄盛舉，8月要有500萬人出來投票，「真正戰場才剛開始！」

國民黨原訂於23、24日在立法院外舉行大規模抗爭，因台灣爆出新冠肺炎本土病例而取消，羅智強在廣播節目《千秋萬事》中談到，防疫優先，國民黨全力配合，但目前最大關鍵國民黨確實面臨難處，「我太了解民進黨，他們什麼都可以拿來消費，換言之，若照原定計畫進行，我也不用猜了，百分之百保證，民進黨會在防疫上找麻煩、扭曲活動。」

羅智強進一步說，「昨天其實沒有動員蠻可惜，主要今天立院表決，需要強大民意做後盾，但是換另一角度思考，反萊豬戰線也是長期抗戰，特別明年元月初會有反萊豬公投需求，希望明年的8月28日大家共襄盛舉出來投票，真正戰場才剛開始！」

另外，羅智強直言，也必須講，國民黨昨天面臨兩難，若是按照原計畫，「民進黨擺明會在雞蛋裡挑骨頭，因此以防疫做優先作為考量取消動員，這也是在困難下做出的決定。」

(中時新聞網)