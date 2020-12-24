多角化發展拼虧轉盈，三洋紡(1472)總經理楊學澤24日在重大訊息說明會指出，將以每股31.03元，總交易金額7.75億元，取得關係人的上鋌營造100％股權，資金以自有資金及銀行借款分期支付，預計今年底完成交割。

三洋紡指出，上鋌營造主要業務為承包南部公共工程，資本額2.5億元，營運狀況良好。

由於長期虧損，三洋紡在上個月已宣布，將桃園的PP大廠生產線停工。三洋紡累計今年1-11月合併營收3.07億元，年衰退26.78％。累計前三季稅後虧損2.78億元，與去年同期稅後淨利8518萬元，由盈轉虧。

楊學澤指出，取得上鋌營造，目的為企業多角化發展，並期望上鋌能帶來營收與獲利，終止虧損局面。至於外界矚目的桃園廠，則需等待公司體質轉盈才有活化規劃，而此廠去年估值為6億元。

三洋紡指出，紡纖本業PP製造已經停止，目前在賣存貨，前一陣子發布的相關抗疫產品企劃也暫告段落。未來，三洋紡將逐步朝營建轉型，公司總部也即將遷往高雄，期望盡快調整體質，朝股東權益最大化為規劃方向。

(工商 )