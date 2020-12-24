程泰集團旗下亞崴及程泰兩工具機廠第四季來自大陸訂單持續增溫，歐美市場訂單也開始回升，明年第一季訂單接近滿載，今年營收雖受中美貿易戰及新冠肺炎疫情而下跌，獲利因出售轉投資益全台中廠獲利挹注，優於去年，明年營運比今年好。法人預估，亞崴及程泰明年合併營收，均比今年成長二至三成。

程泰集團楊德華表示，程泰集團旗下程泰及亞崴兩工具機廠第四季接單回溫，明年第一季訂單接近滿載，集團目前在手訂單回升至22億元，其中程泰在手訂單達10億元、亞崴在手訂單12億元。程泰今年第四季雖然好轉，囿於接單到出貨需要2～3個月，第四季接單要明年第一季才反映在營收上。

程泰、亞崴兩公司股票24日股價表現，一冷一熱。亞崴以平盤30.8元開出，終場卻下跌0.10元而以30.70元收盤；程泰下跌0.90元而以59.5元開出，終場上漲1.2元，收盤價為61.6元。

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