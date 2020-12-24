中鼎工程（9933）24日在線上法人說明會指出，今年截至11月止，工程新簽約工程金額新台幣1,290億元、在建工程2,714億元，都是歷年新高。

由於中鼎今年入帳工程中，主要是以毛利較高的綠能、低碳環保等統包工程為主，因此前三季的毛利率達6.75％，比去年同期提升近1.5個百分點。

中鼎指出，因疫情影響，造成中東、東南亞等國外地區的投標工程因此延宕開標，所以，今年取得的新簽約工程，96％來自台灣。

由於國內近年來積極推動綠能及再生環保工程，中鼎指出，今年新簽約金額中，電力及天然氣工程就占了73％。

中鼎新簽約工程的綠能及低碳工程主要包括南科再生水廠DBOO專案、麗威（達德）觀音風場水下基礎轉接段設備製造、興達電廠及台中電廠燃氣複循環發電機組統包工程、中油第3座液化天然氣接收站氣化設施統包工程、台電台中電廠液化天然氣接收站氣化設施統包工程、彰濱工業區資源化處理中心BOT專案。

在疫苗陸續問世，疫情對工程招標時程的衝擊可望降低，因此，中鼎預期，明年國內外地區的新工程招標會陸續釋出，未來一年，預估潛在投標金額約有台幣2,970億元。

其中，中東、東南亞及印度地區的新工程案可望增加；而主要的工程項目，主要以天然氣的42％、煉油石化31％、環境工程13％為主要的前三大工程項目。

市場指出，今年由於疫情影響，中鼎累計今年前十一個月的合併營收485.51億元，年衰退6.62％，累計前三季稅後淨利5.23億元，年減1％；明年、2021年，在建工程應恢復正常施工及入帳，預期，營收及獲利都可望有2位數的成長。

(工商 )