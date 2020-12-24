立法院院會下午處理萊豬進口九道行政命令，發言階段藍綠發生激烈口角，藍綠兩黨互嗆對方才是雙標黨。民進黨立委郭國文激動到把本來戴著的口罩脫掉開罵，國民黨立委林德福在發言時被台下吵鬧打斷，拍桌要求立法院長游錫堃處理他的發言時間。

國民黨主席江啟臣發言時用蔡英文總統過去的發言影片，指責民進黨執政跟在野不一樣，以前要求政府跟人民跟國會溝通，現在逕自用行政命令就要開放萊豬，「時空環境變了什麼都不一樣了」，沒有誠信的總統應該道歉。藍委也鼓譟喊「蔡英文下台！」

郭國文則批評江啟臣，江使用的影片是2009年的影片，當年反的是「狂牛」，連影片都搞錯。郭也指責當年同意修正萊克多巴胺容許量的，包括江啟臣還有在場的藍委楊瓊瓔都按下贊成票，「真正的雙標黨是國民黨，絕對不是民進黨！」

郭講到激動處，把本來戴著的口罩摘下來怒嗆藍委，被點名的楊瓊瓔也跑到郭面前抗議。郭拿起手板，指著紙板上楊瓊瓔的名字說，「這就是你的名字！」郭也指出，八年來美豬進口才只有1.32％，萊劑被你們說成這樣，到時候到底會增加到多少？

國民黨團總召林為洲則反嗆民進黨「都在騙」，林為洲發言時就秀出民進黨立委「反萊劑、要求零檢出」的發言影片，民進黨主要人物包括陳菊、柯建銘、陳亭妃、蔡其昌、蕭美琴、林俊憲、林右昌、管碧玲、陳歐珀等人都被點到，林為洲嗆，2012你們是在反什麼，不就是在反瘦肉精？忘記了還是害怕想起來？「你們就像詐騙集團，騙騙騙，都在騙！」林為洲還領藍委怒嗆，「蔡英文萊豬總統！」

民進黨立委郭國文激動到摘口罩開罵。（國會頻道）

(中時 )