高雄市鳳祥分隊消防車今年2月出勤遭撞致1死4傷，隊員賴統生重傷失能，24日賴妻代表出庭，肇事的貨櫃車駕駛及公司代表也出庭。賴妻控訴對方迄今完全不探視不關心也不認錯，只強調判決定讞才會負責。賴妻希望法院重判，警惕全台用路人禮讓消防車。

消防水箱車遭撞翻覆意外，造成5名消防員1死4傷。賴統生腳部骨折、前額頭骨碎裂、腦幹出血，一度昏迷指數只剩3，幸運甦醒後卻失能臥床，無法自理大小便，行動得靠輪椅。

據了解，貨櫃車公司方出庭時堅稱消防車才是肇事方，一切賠償要待官司定讞後才會負責。賴妻控訴對方根本不承認超速肇事，至今不但沒有給慰問金，也從來沒有探望過賴統生。

賴妻強調，目前醫藥費都是向消防局募得的善款實報實銷，貨櫃車公司還酸她「不是有拿到民眾捐款」。但官司定讞至少5年起跳，2年後賴男用完工殤假就會被資遣，屆時賴統生的長照、家中生計都將成問題。

賴妻無奈表示，整個開庭過程，雙方根本就是平行世界。賴統生失能但身體很硬朗，未來還有3、40年要過，只希望對方公司能盡點應負的責任。

賴妻也呼籲法院重判貨櫃車駕駛，也期盼政府可以修法、提高消防車的路權比例，給全台灣救災救護消防員安全用路的環境。

(中時 )