太陽能模組大廠元晶(6443)規劃斥資逾台幣7億元，於新竹湖口電池廠新設太陽能大尺寸電池產線，強化市場競爭力。在政府大力推動綠能政策、國際再生能源趨勢盛行、以及台商大舉回台建廠投資，將帶動綠電需求大增，提升太陽能產業商機。元晶在現有太陽能電池及模組產線已近滿載，看好國內外綠能政策利多持續看好之下，進行新一代大尺寸太陽能電池產線擴建，引進高自動化設備，以利國內接單以及與國際大廠合作開發客製化產品所需，滿足高效能太陽能模組需求的缺口，貢獻國內就業機會。

元晶透過此項大尺寸太陽能電池產線的投資，象徵太陽能電池已從過去的6吋至8吋晶圓電池進入10吋至12吋時代。元晶這項新投資是未來三年全數產線進入大尺寸的第一步，三年內大尺寸的電池投資可達1GW以上，後續將可創造近千名的工作機會。

投資臺灣事務所今(24)日通過臺商根留企業「元晶太陽能科技」、「崧虹科技」、與「廣翰實業」3家共斥資近23億元擴大投資臺灣。目前「投資臺灣三大方案」已吸引760家企業約1兆1,634億元投資，創造97,960個本國就業機會。

(時報資訊)