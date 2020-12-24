愛爾蘭外交部長考文尼(Simon Coveney)周四上午表示，有關漁權議題存在最後一分鐘的問題，拖延了英國和歐盟的貿易協定，並表示，預期在周四稍晚將出現正式聲明。

考文尼表示，英國首相強生(Johnson)本來應該在現在(歐洲上午九點)正在進行新聞記者會，但是實際上沒有發生。可能在漁業有關的文本條文上存在某種最後一分鐘的障礙。

「我本來應該今晨與您(記者)談論這些，同時倫敦與布魯塞爾都會發布重大訊息。但是我們期待今天(周四)稍晚時候發布這些消息」，愛爾蘭外長表示。

(時報資訊)