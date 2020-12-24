上揚國際建築團隊董事長林聰麟今天也特地化身「聖誕老公公」，送禮物給學童。（柯宗緯攝）

上揚國際建築團隊董事長林聰麟，邀集成立的清景麟教育基金會，長期投入偏鄉兒童藝術教育，今（24）日為該基金會成立4周年，特別攜手高美館，邀請7所偏鄉國小，總共近300位的學童共襄盛舉，齊親近藝術。值得一提的是，藝術家賴純純倫明年夏季將赴英國參加倫敦城市雕塑展，這也是全台唯一的行前預展。

林聰麟提到，基金會創立首年起，帶領志工選擇高雄海拔最高的寶山國小以及離高雄市區最遠的那瑪夏民權國小開始，一步一腳印帶給偏鄉教育資源，成立滿4周年，如今已拓展20所國中小， 2500位學生。

他對於這個成績感到很欣慰，「代表我們有機會連結更合適的資源，一起關心偏鄉教育」，而高美館也是長期合作夥伴，除了帶給市民高水準的藝術，更期待未來我們雙方更多藝術與教育上的合作。

高美館館長李玉玲表示這次藝術家賴純純公共藝術作品《奇花仙境》獲得第十屆倫敦城市雕塑展參展機會，以《希望之花》、《天空之花》、《生命之花》多彩飽和的色彩，象徵多元時代的共融，彷彿都市叢林中的仙境。

李玉玲指出，同時搭配高美館耕耘藝術文化種子的培育計畫，再透過清景麟教育基金會邀請偏鄉師生先睹為快，並安排體驗學習作坊，帶給孩子們一趟公益暨藝術學習之旅，使高美館成為這座城市美好的存在。

《奇花仙境》高美館預展展期即日起至明（110）年2月21日止於高美館東側湖畔廣場，戶外免費展出。

(中時 )