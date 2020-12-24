美中科技戰持續延燒，在美國祭出華為禁令後，使得大陸高端晶片面臨斷供，只能加速推動國內晶片自主，因此，號稱大陸第一所晶片大學－－南京集成電路大學在今年10月成立，但卻被媒體爆料，該校目前並不提供晶片設計課程，開辦的最多也只是以月計的短期課程。

根據大陸《每日經濟新聞》報導，南京集成電路大學10月22日正式成立，有別於傳統意義上的大學，南京集成電路大學的宣傳口徑一直比較模糊，一方面在宣傳手冊等途徑宣稱是首個集成電路大學，另一方面又在官網表示並非傳統意義上的大學。

報導指出，南京集成電路大學其實更像是一個銜接高校和企業、推進產教融合的開放平台，是高校教育的重要補充，是企業選才的重要來源。簡單來說，就是高校學生可以來這裏補課，企業可以從這裏招攬人才。因此，南京集成電路大學雖然名爲大學，但更大程度上是公司化營運的培訓機構及平台。

目前從南京集成電路大學展示開班滙總表來看，11月份有兩個學院開班，包括現代產業學院、設計自動化學院。不過，從課程起止時間上看，11月份開班持續時間較短，大部分不超過一周，而12月份開班學院、課程明顯增多。不過，培訓的課程持續一個月的，仍以嵌入式、高級系統工程師爲主。

報導並提到，由來此參加培訓的學生介紹，班上基本上是大三、大四的本科生，來這裏培訓是屬於校企合作的產物，學員主要來自南京工程學院、南航金城等。有學生表示，他們不是學晶片設計的，而是過來學嵌入式的，主要學習內容是C語言，招攬他們進來的並不是集成電路大學，而是蘇嵌教育。

蘇嵌教育負責招生的人士表示，現在培訓課程倒不是晶片設計，而是嵌入式，對本科生來說，直接跳到晶片設計（比較困難）。從他們的就業需求來說，主要還是以嵌入式軟件、硬件和操作系統爲主。事實上，不管是嵌入式、高級系統培訓班還是EDA軟件設計，學員和老師都沒有認爲自己在學或在教晶片設計。

南京集成電路大學相關工作人員則透露，目前還沒有正式對外招生，現階段（教學）的班是他們與高校的聯合培養，2021年將開設對外招生的班級。具體時間還沒有確定，應該是在三四月份。學費方面，線下課程到底收費、免費還沒有定，要看具體的課程，以最終就業爲導向，原則是不負責就業，但是會吸引江北新區的集成電路企業過來招聘。

(中時新聞網)