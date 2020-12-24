針對鉛中毒案受害人台中市議員張彥彤公開呼籲，鉛中毒案傷害罪追訴剩2個月，被害人要出面提告保障自己的法律權利，並痛批無良醫師。盛唐中醫負責人呂世民委託律師羅閎逸在今天下午回應表示，呂對被害人絕不會相應不理，絕對誠心坦然面對司法審判，對於醫療費用等合理賠償要求，絶對負責到底。

中藥鉛中毒案，前台中市議長張宏年及他的兒子現任議員張彥彤等1家4口，在盛唐中醫就診，並長期服用中藥粉，導致鉛中毒引爆全案。鉛中毒案受害人高達38人，年紀最小5歲、最大為85歲，血鉛濃度最高超標逾35倍以上。檢方在今年12月初依違反藥事法、傷害等罪起訴盛唐中醫診所負責人醫師呂世民等人。

前國民黨市黨部主委陳明振的妻子也是在盛唐中醫就診的被害人，陳明振夫妻與張彥彤23日舉辦記者會指出，傷害罪屬於告訴乃論，法律追溯期為半年，2021年2月4日即屆滿，呼籲被害人要挺身而出提告，保障自己的法律權利，並批呂是無良醫師，且毫無悔意。

呂的委任律師羅閎逸今天出面回應表示，呂對被害人絕對不會相應不理，他自案發後、覊押及交保後，均陸續透過診所職員與患者、家屬聯繫，尋求當面致歉及協議善後補償事宜，絕無相應不理情事，絕對誠心坦然面司法審判，持續盡全力與患者洽商和解補償。

他並強調，呂對所涉違反《醫師法》及過失傷害等均認罪，坦承認為以「水飛硃砂」治療並不會中毒，且對睡眠障礙及安神等有療效，他才予以入藥，但因供應藥商將「鉛丹」誤為「水飛硃砂」交付給診所，才會造成病患鉛中毒。

至於賠償事宜，羅閎逸強調指出，只要是患者提出所花費醫療費用證明及合理的要求，呂絶對負責到底，不會逃避責任。

(中時 )