Netflix年度原創神劇《Sweet Home》上線48小時便打進全球42個國家的TOP10排行榜，根據排行網站FlixPatrol統計，《Sweet Home》在上線48小時後，立刻囊括了包含韓國、台灣、新加坡、泰國、越南、菲律賓、馬來西亞以及中東卡達等8個國家的冠軍，共打入美國、西班牙、法國等42國的每日TOP10，其中特別的是在以往對韓劇發燒程度不高的沙烏地阿拉伯也榮登第2名，在阿拉伯聯合大公國奪下第3名，在土耳其攻上第7名，前所未有的好成績證明神劇風靡全球的魅力。

在劇中展現出驚人「聖誕樹背肌」的李施昤目前體脂肪只有8％，除了因為身為前拳擊選手之外，之前她曾在節目上透露，由於有一次與家人們搭電梯時受困其中，讓她深刻有感於：「災難當前自己卻什麼事都沒辦法做啊」，之後便積極接受求生訓練，才造就出如今的完美體態，激勵自己的是為母則強的心情，讓網友們對於李施昤的母愛以及毅力感到相當敬佩。

《Sweet Home》的每個環節都與這次的全球大捷息息相關，李陣郁在接受訪問時爆笑透露自己也十分驚嘆片場準備得相當真實且精緻，所以在拍攝結束後，看到工作人員在收拾、整理現場時感到相當不捨，本來很想帶金知碩、李帝勳、李棟旭等星好友們來現場炫耀一下自己拍了多棒的戲，因而前後傳了照片與影片給好友們，還自豪劇組不論對哪個角落都做足了精心準備，讓星好友們看了都既感嘆又覺得神奇不已。

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