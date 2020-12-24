立法院副院長蔡其昌今天首肯接下中職會長一職，他表示，接任會長首要任務就是要團結台灣棒球，「讓聯盟跟棒協之間不要再有過去累積下來的恩怨情仇，組成最強國家隊，符合社會各界熱愛棒球的期待。」

明年6月將在台灣舉行的6搶1奧運資格賽是中華成棒隊最後前進奧運的機會，蔡其昌表示，這是他接任中職會長後首要任務，「不要再出現棒協跟聯盟之間的心結，趕快找辜（仲諒）理事長、體育署及相關的人，溝通怎麼去組訓。」

蔡其昌表示，6搶1舉辦的時間正好是在球季中，5球團必須要先支持，「如果沒人支持要怎麼去處理，至少5隊球員是基礎，再看看旅外球員有沒有適合、可不可能來打，都要努力去嘗試，農曆年後就要開始安排。」

蔡其昌坦言這會是一大壓力，尤其是看到此次參加6搶1的對手，「但我還是對國家隊有信心，只要聯盟、棒協團結一致，棒球界大家團結一至，我相信一定會組織很強的國家隊，我會努力調和、折衷大家意見，不管怎樣，態度跟陣容一定要展現出來。」

(中時 )