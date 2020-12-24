歷時半年的規畫興建，台南市學甲區頑皮世界野生動物園「環境教育中心」24日正式啟用，邀請交通部長林佳龍、台南市長黃偉哲見證，參觀動物醫院，並上場試玩VR互動遊戲，挑戰獸醫師必備的吹箭麻醉技能。
在開幕記者會上，長期投身公益的藝人曾莞婷也擔任活動親善大使，與林佳龍、黃偉哲餵食可愛的長頸鹿。
頑皮世界打造「環境教育中心」，包含動物醫院、動物廚房、互動探索館三項場域。「動物醫院」除了網羅多位獸醫師組成醫療團隊，同時耗資上千萬，重新裝修空間動線、採購專業醫療器材。
「動物廚房」的營養師，每天為動物調配專屬健康膳食，並進行食材安全把關，希望讓動物吃得營養健康；「互動探索館」則是運用AR、MR、浮空投影等數位科技，打造互動遊戲。
頑皮世界園方表示，希望「環境教育中心」啟用後，用具體的行動，展現對動物照護與健康醫療的重視，也希望寓教於樂，推廣生態保育之理念。
(中時 )
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