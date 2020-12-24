法務部長蔡清祥讚許「從不及格到亞洲第一」一書是寫下歷史見證，更是未來洗錢防制的重要參考。（張孝義攝）

左起：許永欽、羅秉成、蔡清祥、陳明堂共同為「從不及格到亞洲第一」打書。（張孝義攝）

亞太防制洗錢組織（APG）2019年進行的第三輪相互評鑑報告，台灣由過去的16項不及格，到獲得最佳成績的「一般追蹤」，行政院洗錢防制辦公室將努力過程的辛酸集結成書，24日舉辦新書發表，法務部長蔡清祥表示，這本書不僅只是紀錄，更是未來洗錢防制的重要參考。

書中闡述台灣為籌備第三輪相互評鑑，於2017年3月16日成立行政院洗錢防制辦公室，自2017年6月到2018年3月間，進行4次大型國家風險評估會議，無數次與各部門機關召開的小型會議，參與的公部門機關部會高達37個、私部門公會及機構31個。

更從2016年起陸續修正、增訂洗錢防制法、資恐防制法、刑法沒收等，並協助推動公司法、財團法人法及金融監理相關法規增修，又在2018年11月第三輪相互評鑑現地評鑑前，密集自辦模擬評鑑共23場累積經驗。為期2周的現地評鑑更是每天與時間賽跑，全部場次高達90場，平均每日參與會議人員約250人，所有參與現地評鑑的公、私部門代表包含開閉幕與會人數超過2000人。

甚至2019年APG向全球發布評鑑報告草案前，我國突然被調降2項技術遵循評等，影響總成績降至加強追蹤（第2等級成績）等級，在行政院洗防辦與議題有關的權責部會一起努力挑燈夜戰，針對評鑑團的疑慮提出論據有力的回應資料，終於成功獲得評鑑團認可。前往澳洲參加APG年會前夕，更發揮創意製作圖表手拿板簡單清楚的說明我國CTP平臺的運作機制，最後成功爭取到第24項建議的升等，為我國爭取到「一般追蹤」的亞太最佳成績。

蔡清祥對這本書相當讚許，認為是寫下歷史見證，也為未來下一次的評鑑，做為最好的參考資料，藉著這本書鼓勵繼續努力往前走，為台灣大放光明並告訴世人台灣的洗錢防制，是如何的努力跟成功。

行政院政務委員羅秉成則表示，這本書是反省之書、也是榮耀之書，很足以做為政府施政的典範及紀錄，從中得到覺醒及教訓，相信洗防辦可以維持這樣的成績，甚至更好的成績。

曾任洗防辦執行祕書的金管會政務副主委的許永欽，回憶第三輪相互評鑑的辛酸，則認為是「以有限的經費、創造無限的可能」。

(中時 )