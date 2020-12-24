為解決學用落差問題，協助學子畢業即就業，1111人力銀行推動產學合作平台，日前正式上線，昨23日與淡江大學舉行「簽署合作意向書簽約儀式」，期盼凝聚雙方能量，深化產學鏈結，改善當前困境。

與會者包括淡江大學校長葛煥昭、副校長何啟東、副校長王高成、研發長王伯昌等學校各級主管；1111人力銀行由總裁林文雄率領產學合作推動委員會主任委員蕭介夫、校園事業部顧問李賢勇、網路事業群總經理張篆楷、職涯發展中心經理劉政宏、發言人黃若薇等到場參與。

葛煥昭表示，產學合作是淡江大學長期以來非常重視的議題，在淡江大學邁入第五波超越之際，持續推動及強化產學合作，提升產學創新研發能量，加強本校人才培育與產業的連結，減少學用落差，提升學生就業競爭力，邁向創新超越，是本校第五波積極努力的方向。

葛煥昭指出，1111人力銀行主要進行企業與求職者的媒合服務，非常具有社會影響力，近期推出產學合作平台及大學網，前者媒合產業界與學術界，後者提供各大學的詳細資訊，協助學子決定未來方向，皆與本校息息相關。

林文雄表示，台積電之所以能夠成為「護國神山」，是在台成清交附近設立研發中心，一方面培育人才，一方面利用學校資源，藉此案例，便可看出產學合作的重要性。而為推動產學合作，1111人力銀行亦推出大學網，利用全文檢索，迅速找到各大學相關資訊，吸引海內外優秀學子前往就讀。

林文雄指出，過往產學合作多憑校長、主委等人脈介紹，若談不攏可能得罪他人，如今藉由網路公開平台，不僅避開人情包袱，更可協助學子獲得實作經驗、順利接軌職場，企業則可搶先挑選人才，創造雙贏局面。

(中時 )